Wegen Real Madrid: Ivan Rakitic überrascht von Luka Modric

Luka Modric lässt einen überraschten Ivan Rakitic zurück. Letztgenannter hätte mit einem weiteren Jahr bei Real Madrid gerechnet.

Ivan Rakitic und Luka Modric sind ziemlich gute Freunde, kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei der kroatischen Nationalmannschaft bestens. Der gebürtige Schweizer sagte am Freitag, dass er überrascht von Modrics Abgang bei Real Madrid gewesen sei.

«Was mich überrascht ist, dass er nicht bei Real Madrid geblieben ist – ich sage das als Fan: Ich bin froh, dass er hierher nach Italien gekommen ist, denn er hat immer gesagt, er sei stolz auf seine Karriere, aber dass ihm mindestens ein Jahr in der Serie A gefehlt habe. Also empfehle ich euch, ihn zu geniessen: Wir vermissen ihn schrecklich in Spanien», so Rakitic über Modric.

Nach 13 Jahren in Diensten von Real beendete Modric im vergangenen Sommer das längste Kapitel seiner Karriere und unterschrieb beim AC Mailand einen Vertrag bis Ende Saison, der per Option verlängert werden kann.

Rakitic ist der vollen Überzeugung, dass Milan mit dem Modric-Transfer ein echter Coup gelungen ist: «Ich muss dem Sportdirektor gratulieren, der ihn nach Italien geholt hat. Und ich hoffe, er kann Luka davon überzeugen, zu bleiben: Ich glaube, er hat viel Spass und das merkt man, denn sonst würde er nicht so spielen, wie er es tut.»