Xabi Alonso hat die volle Rückendeckung der Real-Führung

Der neue Real-Coach Xabi Alonso gerät zumindest medial unter Druck. Von Spannungen innerhalb der Mannschaft ist die Rede. Die Klubleitung steht aber voll zum 44-Jährigen.

Angeführt von Präsident Florentino Perez geniesst Alonso weiterhin den Support des Vereins und der Verantwortlichen, wie die "Marca" berichtet. An einer Kursänderung ist niemand interessiert. Perez und Co. seien mit der Arbeit Alonso in den ersten Monaten auch sehr zufrieden und von seiner Herangehensweise überzeugt.

Nach wie vor wird viel über das angeblich komplizierte und angespannte Verhältnis zwischen dem Trainer und Superstar Vinicius Junior spekuliert. Momentan hätte bei einem allfälligen Machtkampf der Trainer wohl die besseren Karten.

Peter Schneiter 25 November, 2025 14:26