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Ab Sommer

Zinédine Zidane hat seinen neuen Job endlich gefunden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 März, 2026 10:44
Zinédine Zidane hat seinen neuen Job endlich gefunden

Zinédine Zidane kann sich seinen grossen Traum als Trainer der französischen Nationalmannschaft endlich erfüllen.

Gemäss «Le Parisien» steht schon jetzt fest, dass der 53-Jährige im Sommer die Nachfolge von Didier Deschamps als Coach der Équipte tricolore antreten wird. Zwischen dem Verband und Zidane soll bereits eine entsprechende Einigung bestehen. Frankreichs Verbandspräsident Philippe Diallo bestätigt gegenüber «Le Figaro»: «Ja, wir wissen bereits, wer nächster Nationaltrainer wird.» Die Würfel scheinen somit definitiv gefallen.

Zidane kehrt mehr als fünf Jahre nach seinem letzten Engagement als Trainer bei Real Madrid an die Seitenlinie zurückkehren. Er brauchte viel Geduld: Vorgänger Dider Deschamps hat das Amt als französischer Nationaltrainer seit 2012 ausgeführt. Im Sommer will er in den USA, Mexiko und Kanada ein letztes Highlight erleben. Am liebsten eine Wiederholung des WM-Titels von 2018 in Russland.

Im Anschluss beginnt mit Zidane eine neue Ära. Dieser hat bislang einzig und allein bei Real Madrid gecoacht, dort aber grosse Erfolge gefeiert: Mit den Königlichen gewann er unter anderem drei Champions League-Trophäen und zwei spanische Meistertitel.

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