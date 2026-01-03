SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
"Wird grossartige Karriere haben"

Milan-Startschwierigkeiten: Ardon Jashari bekommt prominente Unterstützung

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 3 Januar, 2026 16:49
Für Ardon Jashari läuft es nach seinem Wechsel zu Milan bisher noch nicht wirklich rund. Ein berühmter Schweizer Fussballer hat ihm nun den Rücken gestärkt.

Das Abenteuer AC Mailand hat für Ardon Jashari bisher nicht den erhofften Verlauf genommen. Ein Wadenbeinbruch verordnete ihm eine lange Zwangspause, mittlerweile ist Jashari aber wieder auf das Feld zurückgekehrt.

«Er hatte Pech mit Verletzungen. Aber Ardon ist unbestritten: Er ist wirklich stark und wird eine grossartige Karriere haben. Die Nähe zu Modric wird ihm helfen, sich weiterzuentwickeln», sagt Philippe Senderos im Gespräch mit der «Tuttosport».

Noch hat Jashari aufgrund seiner schweren Verletzung nicht viel von seinem Talent preisgeben können. In der laufenden Saison sind erst fünf Pflichtspieleinsätze für ihn notiert. Der ehemalige Schweizer Nationalspieler Senderos ist überzeugt davon, dass Jashari an der Seite von Luka Modric performen kann.

«Meiner Meinung nach können sie problemlos zusammen spielen. Jashari ist Linksfuss und kann als zentraler Mittelfeldspieler neben Modric sehr gut agieren: Ardian ist jung und schnell, aber in Zukunft wird er ein grossartiger Spielmacher werden», so Senderos.

