Nicolo Zaniolo ist sich mit Milan einig – Verhandlungen laufen

Nicolo Zaniolo hat sich entschieden: Der italienische Angreifer würde gerne von der AS Roma zu Ligakonkurrent Milan wechseln. Die Klubs verhandeln.

Laut «Corriere dello Sport» hat sich der 23-jährige Stürmer mit den Rossoneri über einen Vertrag bis 2026 geeinigt. Ob dieser Wechsel auch klappt, steht aber noch in den Sternen. Bezüglich Ablösemodalitäten sind sich die Vereine nämlich noch längst nicht einig. Es steht noch nicht einmal fest, ob es zu einem fixen Transfer oder zu einer Leihe mit Kaufoption bzw. Kaufpflicht kommen könnte.

Eine Möglichkeit ist offenbar auch ein Tauschdeal, in den Milan-Stürmer Junior Messias (31) involviert werden könnte.

An Zaniolo gibt es derweil weitere Interessenten: Auch PSG, Tottenham, West Ham, RB Leipzig und sogar Dortmund sollen an ihm dran sein. Bislang reichten die Angebote für einen Transfer nicht aus, erklärte Roma-Coach José Mourinho am Wochenende.

psc 24 Januar, 2023 09:18