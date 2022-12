Portugal gibt bei José Mourinho nicht auf

Der portugiesische Verband buhlt weiterhin um José Mourinho und will diesen als Nationaltrainer installieren. Noch vor Weihnachten soll es zu einem Treffen kommen.

Der 59-Jährige weilte bis am Donnerstag mit der AS Roma im Trainingslager im portugiesischen Albufeira. Mourinho wird für kurze Weihnachtsferien bis am 26. Dezember in seiner Heimat bleiben und erst dann nach Italien zurückkehren. Dieses Zeitfenster will der portugiesische Verbandspräsident Fernando Gomes laut «A Bola» für ein Treffen mit dem Starcoach nutzen.

Eine Mourinho-Verpflichtung bleibt für Portugal allerdings kompliziert. Dessen Vertrag in Rom ist bis 2024 datiert. Es scheint nicht, dass die Giallorossi an einem vorzeitigen Abgang ihres Coaches interessiert sind. Ein Doppelmandat dürfte auch kein Thema sein.

psc 22 Dezember, 2022 10:58