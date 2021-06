AS Roma verbessert Angebot für Torino-Captain Andrea Belotti

Neben dem Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka spielt bei den Transferplänen der AS Roma auch Torinos Mittelstürmer Andrea Belotti eine grosse Rolle.

Der 27-jährige Angreifer soll den Weg zum neuen Verein von Startrainer José Mourinho finden. Laut “tuttosport” haben die Giallorossi die ursprüngliche Offerte in Höhe von 15 Mio. Euro auf 20 Millionen erhöht. Der Vertrag des Turiner Kapitäns läuft 2022 aus. Mit einem Verkauf in diesem Sommer könnte der Verein von Präsident Urbano Cairo noch eine stattliche Ablöse kassieren. Ursprünglich soll Cairo für Belotti sogar 30 Mio. Euro gefordert haben, diesen Betrag sind die Römer aber nicht bereit zu zahlen.

In der abgelaufenen Saison hat der Stürmer in der Serie A in 35 Spielen 13 Tore und 7 Assists beigesteuert. In den beiden Spielen gegen die Roma glückten ihm jeweils ein Tor und ein Assist.

psc 7 Juni, 2021 17:04