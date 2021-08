Statt Roma-Wechsel: Turin legt Belotti neuen Vertrag vor

Obwohl der AS Rom grosses Interesse an Andrea Belotti signalisieren soll, könnte der Torgarant einmal mehr auf sein Herz hören – und seinen Vertrag beim FC Turin verlängern.

Der FC Turin setzt alles daran, den Vertrag mit Andrea Belotti zu verlängern. Davon berichtet zumindest der italienische “Sky”-Ableger, nach dem Il Toro seinem Starspieler ein Angebot vorgelegt hat, das über vier Jahre geht und 3,3 Millionen Euro Nettojahresgehalt beinhaltet. Belotti sehe allerdings keine Eile, die Offerte anzunehmen.

Der 27-Jährige zieht es stattdessen in Erwägung, Turin nach sechs Jahren zu verlassen. Schon in der Vergangenheit hatte es wieder und wieder Wechselgerüchte um Belotti gegeben, der in 228 Pflichtspielen bockstarke 105 Tore (26 Vorlagen) erzielte.

Im Moment soll sich vor allem der AS Rom um seinen neuen Trainer José Mourinho mit einem Belotti-Transfer beschäftigen. Die Giallorossi haben vor Kurzem aber erst Eldor Shomurodov für 17,5 Millionen Euro vom FC Genua verpflichtet.

