Datum bekannt: Dann läuft die Ausstiegsklausel bei Lautaro Martinez ab

Inter Mailand ist an einem Abgang seines Stürmers Lautaro Martinez nicht interessiert, wie Vorstandsboss Giuseppe Marotta erneut klarstellt.

Der 22-jährige Argentinier wird bekanntlich von Barça umworben. Zuletzt betonte Inters Sportdirektor Piero Ausilio bereits, dass die Nerazzurri keinen Verkauf des Torjägers planen würden und dieser nur dann gehe, wenn ein anderer Verein die Ausstiegsklausel aktiviert. Dabei bleibt es. “Lautaro stellt für Inter einen wichtigen Referenzpunkt dar. Wir haben es nicht nötig, ihn zu verkaufen. Er hat eine Klausel in Höhe von 111 Mio. Euro, die am 7. Juli abläuft. Das ist die einzige Chance, ihn zu verpflichten”, stellt Marotta nun in der “Gazzetta dello Sport” klar. Der Inter-Verantwortliche führt aus, dass Martinez beim Serie A-Klub weiter wachsen und sich verbessern könne.

“Wir werden mit ihm sprechen, wir müssen ihm zu verstehen gaben, dass sich eine solche Möglichkeit für die Zukunft positiv auswirken kann”, sagt Marotta weiter.

Der Italiener hofft, dass Barça für die Verstärkung der Offensive Alternativen prüft und von einem Transfer von Martinez absieht. Für diesen böte sich im Camp Nou die Möglichkeit an der Seite seines Landsmanns Lionel Messi aufzulaufen. Sein aktueller Vertrag bei Inter läuft bis 2023.

psc 9 Juni, 2020 17:06