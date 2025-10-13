Freiburg-Keeper Atubolu als Nachfolger von Yann Sommer im Gespräch

Noah Atubolu, der jüngst erstmals für das DFB-Team nominiert wurde, weckt Begehrlichkeiten in Italien.

Gleich zwei Vereine aus der Serie A haben den Stammgoalie des SC Freiburg auf dem Zettel. Laut "Sky" ist der 23-Jährige beispielsweise als möglicher Nachfolger von Yann Sommer bei Inter Mailand im Gespräch. Der Vertrag des 36-jährigen Schweizers läuft nächsten Sommer aus. Ob er noch einmal verlängert, ist unklar. Mit dem Spanier Josep Martínez hat Inter zwar bereits einen potentiellen Nachfolger im Kader, bei einem Sommer-Abgang müsste aber auf jeden Fall noch ein neuer Torhüter verpflichtet werden. Atubolu ist hierfür ein Thema.

Der junge Deutsche ist zudem auch bei Inters Stadtrivale Milan ein Thema. Dort könnte ebenfalls ein Torhüterwechsel bevorstehen. Mike Maignan verfügt ebenfalls über einen auslaufenden Kontrakt. Der Franzose könnte die Rossoneri verlassen.

Freiburg hofft derweil auf eine Zukunft mit Atubolu und möchte den bis 2027 gültigen Vertrag eigentlich verlängern. Bei einem Verkauf im nächsten Sommer soll eine Ablöse von mindestens 20 Mio. Euro fällig werden.

psc 13 Oktober, 2025 15:37