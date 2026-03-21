Inter Mailand trifft Entscheidung bei Aleksandar Stankovic

Inter Mailand kann Aleksandar Stankovic per Klausel aus Belgien zurückholen. Darüber soll nun eine Entscheidung getroffen worden sein.

Aleksandar Stankovic überzeugt bei Club Brügge so sehr, dass ihn Inter Mailand im Sommer schon wieder zurückholen will. Dem «Corriere dello Sport» zufolge wird Inter mit ziemlicher Sicherheit die Rückholklausel aktivieren, die vor gut einem Jahr ausgemacht wurde.

Inter hatte Stankovic im vorigen Sommer für 9,5 Millionen Euro nach Belgien verkauft, sich dabei aber die Möglichkeit gesichert, ihn per Klausel ein Jahr später wieder zu können.

Sollten die Nerazzurri von dieser Option wirklich Gebrauch machen wollen, wäre eine Summe von 23 Millionen Euro vonnöten, um den ehemaligen Luzerner wieder begrüssen zu können.

Stankovic überzeugt bei Brügge auf ganzer Linie und kommt in 44 Spielen auf starke sieben Tore und fünf Vorlagen.