Yann Sommer wird Co-Kommentator an den Olympischen Winterspielen

Neue Beschäftigung für den Schweizer Inter-Goalie Yann Sommer: Anlässlich der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand wird er sich als Co-Kommentator versuchen.

Wie «SRF» bekanntgibt, wird der 37-Jährige die Eröffnungszeremonie am Freitagabend am Mikrofon begleiten. Yann Sommer fungiert als Co-Kommentator von Reto Müller.

Der Keeper kennt die Stadt und auch Italien bestens, ist er doch seit zweieinhalb Jahren Torhüter von Inter Mailand. Die Eröffnungsfeier wird im San Siro, also in der Arbeitsstätte von Sommer, zelebriert. «SRF» schreibt, dass der frühere Nati-Goalie den Zuschauern «die italienische Kultur und Lebensart» näherbringen soll.