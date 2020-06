Chiellini bestätigt: “Werde noch ein Jahr spielen”

Offiziell bekanntgeworden ist die Vertragsverlängerung von Giorgio Chiellini bei Juventus Turin noch nicht. Der Abwehr-Routinier bestätigt jetzt allerdings, dass es für ihn noch mindestens eine Saison im Piemont weitergehen wird.

Giorgio Chiellini wird die kommende Saison in jedem Fall im Tenü von Juventus Turin verbringen. “Ich werde ein weiteres Jahr spielen, dann werde ich sehen, wie ich mich fühle und ob mich meine Beine noch halten”, sagte der 35-Jährige im Instagram-Gespräch mit Martina Colombari.

Chiellini verpasste den Grossteil der Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses, kehrte wenige Spiele vor dem Corona-Lockdown aber wieder auf das Spielgrün zurück. Die Juve-Legende spielt schon mal mögliche Optionen durch: “Ich könnte nächsten Sommer in Rente gehen oder eine weitere Saison spielen.”

Was der Verteidiger in jedem Fall sagen kann: “Ich würde der Fussballwelt gerne erhalten bleiben.” Wahrscheinlich treibt es ihn dann in die Trainer-Gilde, die er einem Posten als Manager vorziehen würde. “Aber man weiss ja nie”, sagt Chiellini.

Ausserdem ist die Hoffnung gross, dass er zum Abschluss seiner Laufbahn an der Europameisterschaft im kommenden Jahr teilnehmen darf. “Ich kann mich dann um die jüngeren Spieler kümmern”, meint er. Chiellini spielt seit 2005 für Juve und kommt auf über 500 Spiele sowie acht nationale Titel.

aoe 15 Juni, 2020 17:46