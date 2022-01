Horror-Diagnose für Chiesa! Saison wegen Kreuzbandriss vorzeitig beendet

Juventus Turin siegt am Sonntagabend auswärts bei der AS Rom mit 4:3. Der italienische Rekordmeister verliert dabei jedoch Federico Chiesa, der sich das Kreuzband reisst.

Es lief die 32. Minute, als Massimiliano Allegri bei Juventus Turin gezwungen war, Federico Chiesa vom Platz zu nehmen. Letzter sank unglücklich zu Boden und verdrehte sich das Knie. Der 24 Jahre alte Angreifer wurde daraufhin am Montagmorgen in Turin sofort untersucht.

Laut dem in der Regel gut informierten “Goal”-Reporter Romeo Agresti steht die bittere Diagnose bei Chiesa nun fest: Riss des vorderen Kreuzbands, Operation in den kommenden Tagen. Im restlichen Saisonverlauf wird der italienische Europameister damit nicht mehr einsatzfähig sein – und stattdessen an seinem Comeback arbeiten.

#Chiesa: lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni l’intervento chirurgico. Stagione finita⛔️🇮🇹 — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 10, 2022

adk 10 Januar, 2022 12:24