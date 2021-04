Juve gibt erste Offerte für Manuel Locatelli ab

Manuel Locatelli ist einer der absoluten Wunschspieler von Juventus. Und dies schon eine ganze Weile. In Kürze könnte das erste offizielle Angebot für den Mittelfeldspieler erfolgen.

Der 23-Jährige stiess 2018 zunächst auf Leihbasis und ein Jahr später fix von Milan zu Sassuolo, wo er unumstrittener Stammspieler ist und noch bis 2023 unter Vertrag steht. Zurzeit will er im Hinblick auf die Zukunft nichts ausschliessen. Er fühle sich grundsätzlich bereit, für einen Topverein im In- oder Ausland zu spielen, sagt Locatelli im Gespräch mit dem “Corriere dello Sport”.

Juve möchte sich die Dienste am italienischen Nationalspieler unbedingt sichern. Laut “Goal” könnten die Turiner in Kürze das erste offizielle Angebot für ihn abgeben. Im Ausland wurde unter anderem schon Borussia Dortmund mit dem Spielmacher in Verbindung gebracht.

psc 15 April, 2021 15:31