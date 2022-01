Kosovo-Stürmer Vedat Muriqi unmittelbar vor Wechsel

Vedat Muriqi schlägt demnächst ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Der kosovarische Stürmer von Lazio Rom steht kurz vor dem Wechsel zum spanischen Erstligisten RCD Mallorca.

In den letzten Wochen hatte sich schon angedeutet, dass es für Vedat Muriqi bei Lazio Rom nicht mehr lange weitergehen wird. Laut dem Journalisten Matteo Moretto befindet sich Muriqis Wechsel zum RCD Mallorca auf dem Weg. Der Balearenklub habe mit Lazio Rom eine Ausleihe plus Kaufoption über zwölf Millionen Euro ausgehandelt. Mallorca wird das gesamte Salär übernehmen, der Transfer kann am Samstag oder Sonntag abgeschlossen werden.

Leeds United und ZSKA Moskau sollen sich ebenfalls für den 27 Jahre alten Stürmer interessieren, ziehen nun aber offenbar gegen Mallorca den Kürzeren. Muriqi kommt in dieser Saison nicht über einen Bankplatz hinaus und stand bisher nicht einmal 400 Minuten auf dem Pflichtspielrasen.

aoe 29 Januar, 2022 14:59