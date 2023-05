Exklusiv: Bastien Toma und KRC Genk gehen getrennte Wege

Nach drei durchwachsenen Jahren in Diensten des KRC Genk nimmt Bastien Toma eine sportliche Neuausrichtung vor. Wohin es den talentierten Mittelfeldspieler ziehen wird, ist noch offen. Optionen gibt es reichlich.

Sehr lehrreiche Monate liegen hinter Bastien Toma. Die Stippvisite beim portugiesischen Erstligisten FC Paços de Ferreira ging zumindest aus fussballerischer Sicht ziemlich daneben. Im Januar hatte der 23-Jährige gemeinsam mit Stammverein KRC Genk beschlossen, das Leihgeschäft vorzeitig zu beenden.

Und nun? Toma kommt seit seiner Rückkehr zum Topklub aus der Jupiler Pro League für Jong Genk, der zweiten Mannschaft, zum Einsatz. Diese nimmt an der 2. Liga teil. Hier stimmten zwar in den vergangenen Wochen die Ergebnisse nicht. In seinen Auftritten wird aber bei fast jedem Spiel deutlich, was für ein feiner Fussballer Toma ist.

Bastien Toma: Ablösefreier Abgang nicht ausgeschlossen

Seine Zukunft sieht der Mittelfeldspieler, der in der Schweiz alle Juniorennationalmannschaften durchlief, nach 4-4-2.ch-Informationen definitiv nicht mehr in Genk. Die Entscheidungsführer sind darüber bereits informiert worden.

Die berühmten Steine werden Toma nicht in den Weg gelegt und obwohl er noch über einen bis 2024 datierten Vertrag verfügt, ist es möglich, dass er sogar die Freigabe für einen ablösefreien Wechsel erhält. Wenn man bedenkt, dass Genk vor drei Jahren noch knapp vier Millionen Franken bezahlte, ein absolutes Schnäppchen.

Berater Michel Urscheler von der Agentur Gold Kick SA sondiert aktuell den Markt für seinen Klienten. In der Super League haben sich bereits zwei Klubs hervorgetan, die intensiv um Toma werben – und mit denen schon erste Vertragsdetails besprochen wurden. Aus den Niederlanden und Belgien besteht ebenfalls Interesse.

aoe 28 Mai, 2023 09:10