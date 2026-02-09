SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nach Montreal

Das Basler Sturmtalent Noah Streit wechselt in die MLS

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 Februar, 2026 20:17
Flügelstürmer Noah Streit kehrt dem FC Basel und der Schweiz den Rücken und wechselt in die MLS.

Der 20-jährige Angreifer, der seit vergangenem Sommer auf Leihbasis für Challenge Ligist Neuchâtel Xamax auflief, wechselt zum CF Montreal nach Kanada. Noah Streit stiess im Sommer 2017 von seinem Stammverein FC Biel zur Nachwuchsabteilung des FC Basel und durchlief dort sämtliche Junioren-Stufen. Ins Profiteam hatte er es nicht ganz geschafft, weshalb er zuletzt ausgeliehen und nun definitiv verkauft wird.

Der Schweizer U21-Nationalspieler hat in dieser Saison 18 Challenge League-Spiele für Xamax bestritten und dabei je zwei Tore und zwei Assists beigesteuert. In Nordamerika wartet auf ihn nun ein ganz neues Abenteuer. Streit unterschreibt in Montreal einen Vertrag bis Juni 2029 mit Option auf ein weiteres Jahr. Der FCB sichert sich eine Weiterverkaufsbeteiligung.

