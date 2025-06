Fabio Celestini hat seinen neuen Verein gefunden

Fabio Celestini übernimmt nach seinem Abgang beim FC Basel das Traineramt beim russischen Erstligisten ZSKA Moskau.

Der Drittplatzierte der vergangenen Saison bestätigt die Ankunft des 49-jährigen Romands am Freitag offiziell. Celestini unterschreibt für zwei Jahre mit Option auf eine weitere Spielzeit. Gemeinsam mit ihm wechselt auch der spanische Ernährungscoach José Blesa vom FCB zu den Moskauern.

Assistenztrainer von Celestini wird mit Manel Expósito ebenfalls ein Spanier. Der neue ZSKA-Coach weilt bereits in Russland. Am Sonntag beginnt die Saisonvorbereitung mit Leistungstests. Tags darauf steht das erste Mannschaftstraining an. Bereits am 12. Juli steht der russische Supercup an, wo Cupsieger ZSKA Moskau auf Meister Krasnodar trifft.

Celestini hat sich nach dem Doublegewinn mit dem FCB für einen Abgang entschieden, obwohl die Klubverantwortlichen eigentlich gerne mit ihm weitergemacht hätten. In dieser Woche wurde Ludovic Magnin als Nachfolger vorgestellt.

psc 20 Juni, 2025 16:26