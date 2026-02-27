Der FC Basel beobachtet den serbischen Spielmacher Petar Stanic

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 Februar, 2026 10:41
Der FC Basel wirft ein Auge auf den serbischen Spielmacher Petar Stanic, der zurzeit in Bulgarien aufläuft.

Wie das Portal «Temasport» berichtet, zählt der FCB zu einer Reihe von Klubs, die den 24-jährigen Offensivspieler zuletzt beobachtet haben. Petar Stanic läuft seit dieser Saison in Bulgarien für Ludogorez Rasgrad  auf. Dort weiss er zu gefallen: Insbesondere in der Europa League konnte er Akzente setzen. In zehn Spielen sind ihm sieben Treffer geglückt. Am Donnerstagabend schied sein Team nach einer 0:2-Niederlage gegen Ferencvaros allerdings aus.

Stanics Vertrag läuft bis 2028. Neben dem FCB wird auch Nizza als Interessent genannt. Angeblich fordert Rasgrad erst einmal 10 Mio. Euro Ablöse. Ob die Bebbi diese Summe zahlen würden, ist fragwürdig. Die Forderung muss aber auch nicht in Stein gemeisselt sein.

Stanic kann sowohl im zentralen bzw. offensiven Mittelfeld wie auch als linker Flügelstürmer zum Einsatz gelangen. Seine Flexibilität ist eine seiner grossen Stärken. Zudem glänzt er durch seine Technik und Beidfüssigkeit.

