Dem FC Basel droht die Quarantäne

Ein Spieler von Eintracht Frankfurt hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies könnte auch Auswirkungen auf den FC Basel haben.

Am Donnerstagabend gab der Bundesligist bekannt, dass ein Test auf das Coronavirus bei einem Profi positiv angeschlagen hat. “Vermutlich war das leider nur eine Frage der Zeit. Wir werden aber auch diese schwierige Situation überstehen”, sagte Sportvorstand Fredi Bobic. Um welchen Spieler es sich handelt, kommunizierte der Verein nicht. Die übrigen Spieler und Staff-Mitglieder werden nun getestet und begeben sich in eine 14-tägige Quarantäne. Dasselbe könnte auch den Spielern des FC Basel drohen.

Die Bebbi spielten vor Wochenfrist in der Europa League in Frankfurt. Gegenüber “Blick” nimmt der Super League-Klub wie folgt Stellung: “Selbstverständlich stehen die beiden Clubs diesbezüglich in Kontakt und die medizinischen Abteilungen sind im Dialog.”

Bereits seit Beginn dieser Woche findet beim FCB kein Mannschaftstraining mehr statt. Die Spieler trainieren individuell zu Hause.

psc 20 März, 2020 16:34