Der FC Basel macht bei Inter-Youngster Tomas Palacios Fortschritte

Der FC Basel könnte schon bald den Transfer von Inter-Verteidiger Tomas Palacios verkünden.

Wie der italienische Journalist Matteo Moretto berichtet, stehen die Klubs im intensiven Austausch. Der FCB könnte Palacios demnach mit einer Kaufpflicht in Höhe von 6 Mio. Euro zunächst ausleihen. Die Nerazzurri scheinen aber Zugriff behalten zu wollen und beharren auf eine Rückkaufoption. Ob dies für die Bebbi infrage kommt, ist offen.

Der argentinische Abwehrspieler wird von den Basler Verantwortlichen bereits seit dem Frühling eng beobachtet und als Transferziel verfolgt. Zuletzt war der 22-Jährige an Ligakonkurrent Monza ausgeliehen. Vertraglich ist er bis 2029 an Inter gebunden.

psc 6 August, 2025 16:11