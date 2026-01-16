Der FC Basel hat einen neuen Premium Sponsor

Der FC Basel verfügt ab sofort über einen neuen Premium Sponsor: Allianz geht eine langfristige Kooperation mit dem amtierenden Double-Gewinner ein.

Die Versicherungsgesellschaft wird unter anderem auf der Brust der neuen Pre-Game-Shirts der FCB-Profis präsent sein. Bei internationalen Spielen wird das Logo des Unternehmens auf dem linken Ärmel platziert sein. Bei den FCB-Frauen ist Allianz Suisse mit dem Logo ebenfalls auf dem linken Ärmel präsent. Und als neuer Co-Partner des FCB-Kids Club ist Allianz Suisse sowohl auf den Trikots, welche die Kinder behalten dürfen, als auch jeweils vor Ort bei allen FCB-Kids Camps präsent.

Zudem wird die Premium Loung im zweiten Stock des St. Jakob-Park, die Platz für rund 800 Gäste bietet, in Allianz Loung umbenannt. Ein kleiner, abgeschlossener Teil mit 32 Plätzen wird zur Allianz Club Lounge.

Das Engagement läuft in dieser Form erst einmal bis 2028. Der FCB und Allianz Suisse teilen den Glauben an Beständigkeit, Teamgeist und die Kraft, Menschen zu bewegen, heisst es in einem Statement des Klubs.