Der FC Basel verkündet positive News zu Marvin Akahomen

Der FC Basel verlängert mit seinem Abwehrtalent Marvin Akahomen.

Der 18-Jährige erhielt zuletzt seine erste Super League-Einsatzchance in dieser Saison und wusste beim 1:1 gegen den FC Lugano über 90 Minuten durchaus zu überzeugen. Akahomen stiess bereits in sehr jungen Jahren von den Grasshoppers zum FC Basel und durchlief dort die diversen Nachwuchsstufen. Nachdem er im März 2024 seinen ersten Profivertrag überhaupt erhielt, unterzeichnet der Verteidiger nun eine langfristige Vertragsverlängerung bis 2029.

Insgesamt bestritt Akahomen für die U21 des FCB bislang 45 Partien. Ausserdem kam er zu sechs Einsätzen in der Super League. In der Rückrunde der vergangenen Saison war er an den FC Wil ausgeliehen, wobei er wegen Verletzungsproblemen verfrüht zurückkehrte. Nun scheint er beim fCB den Anschluss an die Profis gefunden zu haben. Der Youngster ist auch amtierender Schweizer U19-Nationalspieler.