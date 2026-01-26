Der FC Basel zieht die Reissleine und wirft Ludovic Magnin raus

Der FC Basel entscheidet sich für eine Zukunft ohne Ludovic Magnin und trennt sich vom Trainer.

Der 46-Jährige muss einen Tag nach dem dramatischen 4:3-Sieg gegen den FC Zürich gehen. Selbst dieser Erfolg konnte den Romand nicht mehr retten. Der Trend der vergangenen Wochen sprach gegen Magnin: Sowohl die Auftritte in der Meisterschaft wie auch das zuletzt in der ersten Halbzeit desolate Gastspiel bei Red Bull Salzburg in der Europa League haben die Klubbosse nicht mehr an eine gemeinsame Zukunft mit Magnin glauben lassen. Die Sportkommission, unter anderem mit Klubboss David Degen, Sportchef Daniel Stucki und Scout Ruedi Zbinden, haben sich nun für eine Trennung entschieden. Der Klub begründet dies wie folgt: «Nach durchwachsenen Leistungen gegen Ende des vergangenen Jahres blieb die erhoffte Trendwende trotz intensiver Arbeit im Trainerteam und einer guten Wintervorbereitung aus.»

Sportchef Daniel Stucki führt aus: «In den Wochen und Monaten vor der Winterpause hatten wir das Gefühl, dass unsere Leistungen stagnierten und wir nicht mehr die Konstanz auf den Platz brachten, die es für unsere ambitionierten Ziele braucht. Die ersten drei Spiele im neuen Jahr, darunter das Unentschieden zuhause gegen den FC Sion, sowie vor allem der ungenügende Auftritt auswärts in Salzburg, entsprachen dann auch nicht den Erwartungen der sportlichen Leitung – die erhoffte Trendwende blieb trotz einer guten Vorbereitung aus. Stand heute können wir einige unserer Ziele noch erreichen. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, diesen Schritt, der uns alles andere als leichtfällt, zu vollziehen.»

Magnin übernahm den Trainerposten beim FCB erst im vergangenen Sommer und stand eigentlich bis 2027 unter Vertrag. Wer auf ihn folgt, ist noch unklar. Der FCB teilt mit, dass «schnellstmöglich über die Nachfolgeregelung» informiert werde.

Ein Name, der medial aktuell sehr heiss gehandelt wird, ist jener von Stephan Lichtsteiner. Der Ex-Nati-Captain war beim FCB bereits im Nachwuchs engagiert und coacht derzeit den FC Wettswil-Bonstetten in der 1. Liga Classic. «Blick» nennt auch Davide Ancelotti als möglichen Kandidaten.