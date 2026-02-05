FCB-Sportdirektor Stucki kündigt nach Cup-Out Wechsel der Transferstrategie an

Basels Sportdirektor Daniel Stucki kündigt nach dem Aus in der Europa League und nun auch dem Cup eine Veränderung der Transferstrategie an.

Gegenüber «SRF» sagt der 44-Jährige, dass bei einem Verbleib in diesen beiden Wettbewerben auch eine kurzfristige Verstärkung bis Sommer zur Debatte gestanden wäre. Davon wird man nun wohl eher wegkommen. Stattdessen geht es darum, die Mannschaft in langfristiger Perspektive zu verstärken. Stucki kündigt an, dass bis zum Transferschluss am 16. Februar definitiv noch etwas gehen soll.

Dies wurde von Klubboss David Degen bereits beim Abgang von Jonas Adjetey in Richtung Wolfsburg öffentlich gemacht: Insbesondere in der Innenverteidigung und im Sturm soll nachgelegt werden.