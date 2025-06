Fixer FCB-Abgang: Jonathan Dubasin bleibt bei Sporting Gijón

Jonathan Dubasin bleibt bei Sporting Gijón und verlässt den FC Basel endgültig.

Sporting Gijón hat die Kaufoption für Jonathan Dubasin gezogen und übernimmt den Offensivspieler fest vom FC Basel. Das teilte der Schweizer Doublesieger am Donnerstagnachmittag mit. Dubasin wechselte im Sommer 2023 von Albacete Balompié aus der spanischen Segunda División zum FCB.

Nach anderthalb Jahren kehrte er in seine Heimat zurück zu Real Oviedo, wo er den Aufstieg in die La Liga verpasste. Es folgte eine Leihe zu Gijón, für das er in der zurückliegenden Saison in 39 Pflichtspielen zum Einsatz kam und dabei acht Tore erzielte.

Für den Spanier kassiert Basel eine Ablöse in Höhe von 1,5 Mio. Euro.

dwe 19 Juni, 2025 14:31