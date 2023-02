Nächster Knall beim FCB: Kaderplaner Kaufmann & Scouting-Leiter Legath müssen gehen

Der FC Basel sorgt für den nächsten Paukenschlag: Nach Trainer Alex Frei müssen auch Kaderplaner Philipp Kaufmann und der bisherige Leiter der Scoutingabteilung, Max Legath, ihre Posten räumen.

Dies teilen die Bebbi am Donnerstagnachmittag mit. Der Verein wolle sich in der sportlichen Leitung «schlanker und effizienter» aufstellen, heisst es. Kaufmann war seit 2017 im Klub und begann zunächst als Assistenztrainer Formation und Mitarbeiter der Nachwuchsabteilung. Die Position als Kaderplaner übernahm er 2021. Durch den Zuzug von Sportdirektor Heiko Vogel in der Winterpause scheint er nun obsolet geworden zu sein.

Legath wechselte vor Jahresfrist vom FC Bayern zum FCB und stieg als Chefscout ein. Nun muss er bereits wieder gehen.

Heiko Vogel kommentiert die Freistellungen von Kaufmann und Legath wie folgt: «Philipp und Max haben mit grossem Engagement sehr gute Arbeit für den FCB geleistet, dafür danken wir ihnen herzlich. Im Sinne des gesamtheitlichen Optimierungsgedankens des Clubs wollen wir aber auch im Sportbereich mitziehen, uns schlanker organisieren und so effizient wie möglich ausrichten. Natürlich ohne die Strukturen zu gefährden, die den vollen Fokus auf sportlichen Erfolg ermöglichen.»

ℹ️Der FCB nimmt eine org. Anpassung in der sportlichen Leitung vor. Im Zuge der Neustrukturierung unter Sportdirektor Heiko Vogel verlassen Philipp Kaufmann (Kaderplaner) und Max Legath (Leiter Scouting) den FCB. ➡️ https://t.co/RSH4fwg06t

#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulive — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 8, 2023

