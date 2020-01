Orges Bunjaku unterzeichnet beim FCB einen Profivertrag

Der FC Basel stattet seinen 18-jährigen Mittelfeldspieler Orges Bunjaku mit einem Profivertrag bis 2022 aus.

Der Schweizer U19-Nationalspieler mit kosovarischen Wurzeln wechselte im Sommer 2015 von Rapperswil-Jona zur U15 des FCB und hat seither alle Nachwuchsstufen durchlaufen. In dieser Saison kam er bei der U21 in der Promotion League zu 14 Einsätzen (1 Tor). “Es ist eine grosse Ehre für mich, dass ich diese Chance beim FCB erhalte und es macht mich sehr glücklich, dass ich einen Profivertrag unterschreiben durfte. Ich möchte mich in den nächsten Jahren stets weiterentwickeln und das Vertrauen des Clubs mit guten Leistungen auf dem Platz zurückzahlen”, sagt Orges Bunjaku nach der Unterschrift unter seinen ersten Profivertrag.

FCB-Sportdirektor Ruedi Zbinden ist zufrieden: “Orges ist ein sehr aktiver, technisch versierter, zentraler Mittelfeldspieler. Er ist auf verschiedenen Positionen im zentralen Mittelfeld einsetzbar und scheut auch den Gang in die Box nicht, um Tore vorzubereiten oder auch selber zu erzielen.”

psc 8 Januar, 2020 19:09