Jetzt ist Schluss: Ex-FCB-Stürmer Adam Szalai beendet die Karriere

Der ungarische Stürmer Adam Szalai, der bis Beginn dieses Jahres noch beim FC Basel unter Vertrag stand, beendet mit 35 Jahren seine Karriere.

Szalai lief jahrelang in der Bundesliga auf und wechselte im Februar 2022 in die Schweiz zum FC Basel. Dort spielte er in der abgelaufenen Saison allerdings keine Rolle mehr. Das Engagement wurde Ende Januar beendet. Nun ist klar, dass Szalai bei keinem neuen Klub mehr anheuert. Stattdessen entscheidet sich der 86-fache Nationalspieler für das Karriereende.

Szalai lief während seiner langen Karriere unter anderem für Mainz 05, Hoffenheim, Hannover 96, Schalke 04, den VfB Stuttgart und einst auch Real Madrid auf.

psc 19 Juni, 2023 14:37