Der neue U21-Coach des FC Basel steht fest

Der FC Basel hat den neue Trainer für die U21-Auswahl bestimmt: Der ehemalige Assistenztrainer der 1. Mannschaft und Cheftrainer der FCB-U18, Ognjen Zaric, übernimmt den Posten.

Der 33-Jährige ist seit zwei Jahren für die Bebbi tätig und erhält nun einen Einjahresvertrag als U21-Coach. Zunächst plante der FC Basel eigentlich mit Guillermo Abascal in dieser Funktion. Der Spanier löste seinen Vertrag allerdings auf, um neuer Cheftrainer von Spartak Moskau zu werden.

Remo Gaugler, Leiter Nachwuchs des FCB sagt zur Wahl: “Es ist schön, einen so kompetenten und kenntnisreichen Trainer beim FCB zu halten. Wir sind überzeugt, dass Ogi viel Wissen in die Nachwuchsabteilung mitbringt und mit seiner authentischen Art das Team entwickeln wird. Zudem kennt er den Club bereits sehr gut und hat auch einen engen Draht zur 1. Mannschaft, was die Zusammenarbeit sehr erleichtert.”

Zaric freut sich auf die neue Aufgabe: “Ich sehe die Aufgabe in der U21 als eine spannende Herausforderung in der Entwicklung von Topspielern und der Vermittlung von Werten für das Leben an. Zusammen können und wollen wir Grosses erreichen.”

psc 1 Juli, 2022 10:11