Abubakar: Heute Medizintest in Lugano

Asumah Abubakar wird die Innerschweiz wohl in Kürze verlassen. Sein Wechsel zum FC Lugano soll unmittelbar vor dem Abschluss stehen.

Der SC Kriens nimmt anscheinend die letzte Möglichkeit wahr, eine Ablöse für Asumah Abubakar zu generieren. Seine Veränderung zum FC Lugano steht dicht bevor.

Laut “Blick” wird Abubakar am Samstag im Tessin erwartet, um dort die obligatorischen Medizinuntersuchungen zu absolvieren. Sollten keine Komplikationen auftreten, dürfte der 23-Jährige einen Vertrag beim Schweizer Erstligisten unterzeichnen.

Abubakar bestätigte in dieser Saison den starken Eindruck, den er in seinem ersten Jahr in der Innerschweiz hinterlassen hatte. Der frühere Nachwuchsnationalspieler Portugals kommt in der laufenden Runde auf starke sieben Tore und vier Vorlagen.

Klappt der Wechsel, verfügt Lugano über fünf Mittelstürmer. Ob sich in der Folge noch etwas auf der Abgangsseite tun wird, bleibt abzuwarten.

aoe 9 Januar, 2021 10:55