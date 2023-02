Ex-Lugano-Goalie Noam Baumann schon wieder vereinslos

Noam Baumann muss sich schon wieder auf die Suche eines neuen Vereins begeben. Der ehemalige Torhüter des FC Lugano steht nicht mehr auf der Payroll von Ascoli Calcio.

Ascoli Calcio und Noam Baumann haben sich dazu entschlossen, ihr Vertragsverhältnis aufzulösen. Der italienische Zweitligist gab das vorzeitige Ende der Zusammenarbeit schon vor einigen Tagen offiziell bekannt.

Die Hintergründe werden zwar nicht genannt, liegen aber auf der Hand. Baumann hatte sich von diesem Engagement deutlich mehr erhofft, spielte am Ende aber nur zweimal in der Serie B. Der 26-Jährige hatte schon im Sommer vorigen Jahres lange nach einem neuen Klub gesucht.

Baumann war in der Super League vier Jahre beim FC Lugano beschäftigt, verlängerte dort seinen Vertrag nicht und entschied sich dazu, einen ablösefreien Wechsel vorzunehmen. Über 90 Spiele in der Super League stehen in seiner Datenbank.

aoe 4 Februar, 2023 12:28