Nach Aachen

Lugano-Goalie wechselt in die 3. Liga Deutschlands

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 09:56
Der griechische Lugano-Goalie Fotios Pseftis wechselt mindestens bis Saisonende zu Alemannia Aachen in die 3. Liga Deutschlands.

Der 22-Jährige reiste zuletzt ins Trainingslager des Klubs mit und konnte sich dort für ein Engagement aufdrängen. Der Drittligist leiht Pseftis nun erst einmal bis Saisonende aus und besitzt im Anschluss eine Kaufoption.

Der Youngster kam in dieser Saison für Lugano zu acht Einsätzen mit der U21 in der Promotion League. Er wurde einst unter anderem bei Milan ausgebildet und wechselte im Sommer 2023. Nun zieht er in den Norden weiter.

