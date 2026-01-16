Perfekt: Franck Surdez unterschreibt bei Super League-Klub

Der FC Sion stellt Stürmer Franck Surdez als Neuzugang vor.

Der 23-Jährige wechselte vor zwei Jahren direkt aus der Challenge League von seinem Stammklub Neuchâtel Xamax in die höchste belgische Liga zur KAA Gent. Dort erhielt er zuletzt nicht die Einsatzzeiten, die er sich wünschte. Nun hat er sich für die Rückkehr in die Schweiz entschieden, wo mit Servette und Lugano weitere Klubs Interesse am polyvalent einsetzbaren Angreifer zeigte. Den Zuschlag erhält aber Sion, wo Surdez einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschreibt.

Für die Walliser ist dies durchaus ein Coup. Surdez konnte sogar schon auf internationaler Bühne beweisen, wie gut er ist. Sions Sportchef Barthélémy Constantin beschreibt den Stürmer als Unterschiedsspieler, der über eine hohe Geschwindigkeit und Dynamik verfüge. Der frühere Schweizer U21-Nationalspieler kann sich unter Umständen sogar noch Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen, sofern er nun richtig durchstarten sollte. Bis dahin ist es erst einmal aber noch ein langer Weg.