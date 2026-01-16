SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Im Wallis angekommen

Perfekt: Franck Surdez unterschreibt bei Super League-Klub

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 18:50
Perfekt: Franck Surdez unterschreibt bei Super League-Klub

Der FC Sion stellt Stürmer Franck Surdez als Neuzugang vor.

Der 23-Jährige wechselte vor zwei Jahren direkt aus der Challenge League von seinem Stammklub Neuchâtel Xamax in die höchste belgische Liga zur KAA Gent. Dort erhielt er zuletzt nicht die Einsatzzeiten, die er sich wünschte. Nun hat er sich für die Rückkehr in die Schweiz entschieden, wo mit Servette und Lugano weitere Klubs Interesse am polyvalent einsetzbaren Angreifer zeigte. Den Zuschlag erhält aber Sion, wo Surdez einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschreibt.

Für die Walliser ist dies durchaus ein Coup. Surdez konnte sogar schon auf internationaler Bühne beweisen, wie gut er ist. Sions Sportchef Barthélémy Constantin beschreibt den Stürmer als Unterschiedsspieler, der über eine hohe Geschwindigkeit und Dynamik verfüge. Der frühere Schweizer U21-Nationalspieler kann sich unter Umständen sogar noch Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen, sofern er nun richtig durchstarten sollte. Bis dahin ist es erst einmal aber noch ein langer Weg.

Mehr Dazu
Vom Sportchef

Mario Balotelli wird als grösster Sion-Fehler bezeichnet
Acht Spieler betroffen

Sion gegen Winterthur wird wegen Krankheits-Misere verschoben
Sion greift zu

Ein Super League-Klub holt Franck Surdez in die Schweiz zurück
Im Wallis angekommen

Perfekt: Franck Surdez unterschreibt bei Super League-Klub
War schon im Scouting

Exklusiv: FC Sion arbeitet an Rückkehr von Aurélien Bassement
Mehr entdecken
Im Wallis angekommen

Perfekt: Franck Surdez unterschreibt bei Super League-Klub

16.01.2026 - 18:50
Simon Caillet

Der FC Sion schnappt sich den U21-Goalie des FC Basel

16.01.2026 - 10:46
Sion greift zu

Ein Super League-Klub holt Franck Surdez in die Schweiz zurück

16.01.2026 - 10:05
Vom Sportchef

Mario Balotelli wird als grösster Sion-Fehler bezeichnet

27.12.2025 - 11:40
Acht Spieler betroffen

Sion gegen Winterthur wird wegen Krankheits-Misere verschoben

19.12.2025 - 16:20
War schon im Scouting

Exklusiv: FC Sion arbeitet an Rückkehr von Aurélien Bassement

2.12.2025 - 17:44
Nationenwechsel?

Gespräche gestartet: Kosovo will der Schweiz ein Toptalent wegschnappen

22.11.2025 - 15:43
Im Trainerduo

Reto Ziegler übernimmt bei Sion die U21

11.10.2025 - 14:46
Bei Etoile Carouge

Ex-Sion- und FCB-Profi Kevin Bua heuert in der Challenge League an

8.09.2025 - 22:45
Nathanaël Saintini

Der FC Sion schickt noch einen 2. Spieler nach Armenien

3.09.2025 - 16:19