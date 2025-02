Sion geht wegen Sperre gegen Trainer Didier Tholot auf die Barrikaden

Der FC Sion akzeptiert die Sperre gegen Trainer Didier Tholot nicht und hat bei der Swiss Football League einen Rekurs eingelegt.

Der Franzose sah nach der 2:3-Niederlage in Lugano am vergangenen Sonntag wegen Reklamierens eine Rote Karte und wurde mit zwei Spielsperren belegt. Der FC Sion hat nun offiziell Einsprache gegen den Entscheid eingelegt, wie die SFL am Donnerstag mitteilt.

Tholot verpasste eine der zwei Sperren bereits beim 3:3-Remis gegen Servette am Dienstag. Nun greift die aufschiebende Wirkung der Einsprache. Somit könnte Tholot am Samstag beim Auswärtsspiel der Walliser bei den Young Boys auf der Trainerbank Platz nehmen.

➡️ Opposition contre la suspension de Didier Tholot ℹ️https://t.co/tm033EDXbV

— Swiss Football League (@News_SFL) February 6, 2025

psc 6 Februar, 2025 12:37