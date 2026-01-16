SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Sion greift zu

Ein Super League-Klub holt Franck Surdez in die Schweiz zurück

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 10:05
Der frühere Schweizer U21-Nationalspieler Franck Surdez kehrt nach zwei Jahren in Belgien in die Schweiz zurück.

Nach zwei Jahren bei der KAA Gent schnappt sich der FC Sion den 23-jährigen Stürmer. Wie die belgische Zeitung «Het Nieuwsblad» berichtet, weilte Surdez am Donnerstag bereits im Wallis, um seinen Transfer abzuschliessen. Der gebürtige Neuenburger kam in dieser Saison in Gent nicht mehr über eine Jokerrolle hinaus.

Auch Servette hatte sich um einen Transfer des Youngsters bemüht. Das Rennen macht nun aber Sion. Da Surdez einst von seinem Stammklub Xamax direkt nach Belgien wechselte, spielte er noch nie in der Super League. Dies dürfte sich in Kürze ändern.

