Der FC St. Gallen verkündet drei wichtige Vertragsverlängerungen

Der FC St. Gallen gibt die Vertragsverlängerungen mit Nicolas Lüchinger, Tim Staubli und Salifou Diarrassouba bekannt.

Der 26-jährige Rechtsverteidiger Nicolas Lüchinger verlängert seinen auslaufenden Kontrakt gleich um vier Jahre bis 2025. In der abgelaufenen Saison bestritt er nur acht Pflichtspiele, was aber vor allem mit einem Knorpelschaden zu tun hat, der ihn lange Zeit ausser Gefecht gesetzt hatte. Wie die Espen mitteilen, treibt Lüchinger parallel die Trainerausbildung bei Future Champs Ostschweiz voran.

Mittelfeldspieler Tim Staubli verlängert um ein Jahr bis Juni 2022. Der 21-Jährige blickt auf 30 Ligaeinsätze in der letzten Saison zurück.

Um eine weitere Spielzeit verlängert wird die Leihe von Flügelspieler Salifou Diarrassouba. Er kam in der letzten Saison zu fünf Pflichtspieleinsätzen.

Der FCSG stattet zudem die bisherigen Nachwuchsspieler David Jacovic (bis 2023), Christian Witzig (bis 2023), Patrick Sutter (bis 2022) und Alessio Besio (bis 2023) mit Profiverträgen aus. “Wir sind stolz darauf, dass wir auch in der neuen Saison unserer Ideologie treu bleiben und Spielern aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung in die erste Mannschaft ermöglichen können. Alle vier haben sehr viel Talent und wir sind überzeugt davon, dass wir an ihnen noch viel Freude haben werden”, sagt Sportchef Alain Sutter.

psc 24 Juni, 2021 11:34