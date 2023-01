Neuer Stürmer für den FCSG: Willem Geubbels ist da

Was sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet hat, ist nun Tatsache: Der FC St. Gallen verstärkt seine Offensive mit dem französischen Angreifer Willem Geubbels.

Der 21-Jährige verlässt die AS Monaco ein halbes Jahr vor Vertragsende und unterschreibt bei den Ostschweizern einen Vertrag bis 2025. Geubbels hat in dieser Saison für Monaco noch kein Spiel bestritten und setzt seine Karriere nun in der Super League fort.

«Willem hat schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass er ein toller Fussballer ist. Mit ihm haben wir eine zusätzliche Option für unsere Offensive», sagt FCSG-Sportchef Alain Sutter zum Neuzugang. Geubbels stammt ursprünglich aus der Jugendabteilung von Olympique Lyon und hat in der Vergangenheit insgesamt 39 Ligue 1-Spiele bestritten. Üblicherweise kommt der Youngster als Linksaussen zum Zug, er kann aber auch andere Positionen in der Offensive bekleiden.

psc 23 Januar, 2023 12:01