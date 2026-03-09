Rückkehr zu YB oder Verbleib in Thun? Imeri mit Fingerzeig zur Zukunftsplanung

YB-Leihgabe Kastriot Imeri zeigt beim FC Thun eine sehr beeindruckende Saison, die ihn sogar zurück in die Schweizer Nati bringen könnte. Der 25-Jährige betont, dass er im Berner Oberland sehr glücklich ist.

Nachdem Imeri bei YB in den vergangenen Jahren mit einigen Verletzungen zu kämpfen hatte und nicht der unumstrittene Stammspieler war, wie er es sich erhofft hatte, folgte letzten Sommer der leihweise Wechsel nach Thun.

Und dieser hat sich für den 25-jährigen Genfer voll ausgezahlt: Mit jeweils sechs Toren und sechs Assists in 23 Ligaspielen weist er starke Werte auf. Trainer Mauro Lustrinelli lobt seinen Spielmacher in höchsten Tönen und streicht die Energie heraus, die Imeri sowohl auf wie auch neben dem Platz in die Mannschaft bringe.

Imeri selbst ist höchst zufrieden. «Ich fühle mich seit dem ersten Tag sehr wohl», sagt er der «Berner Zeitung».

Ob er nächste Saison noch in Thun spielt oder wieder zu YB zurück «muss», ist offen. Der Super League-Tabellenführer soll eine Kaufoption in Höhe von rund 1 Mio. Franken besitzen. Ein Verbleib ist auch für den Offensivspieler denkbar. «Vorstellen kann ich es mir. Bisher haben wir noch nicht darüber gesprochen», gibt er sich noch einigermassen bedeckt.

Da er mit Thun nächste Saison wohl sogar im Europacup spielen könnte, was bei YB noch völlig ungewiss ist, könnte diese Option für ihn schon sehr reizvoll sein. Ein hohes Standing in der Mannschaft hat er sich längst erarbeitet.