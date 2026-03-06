SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Duell mit Thun

Loris Benito wagt vor Berner Derby eine mutige Prognose

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 März, 2026 19:03
Loris Benito wagt vor Berner Derby eine mutige Prognose

Der BSC Young Boys will das Berner Derby gegen den FC Thun am Sonntag im heimischen Wankdorf unbedingt gewinnen, nachdem die Berner Ende Januar im Berner Oberland gleich mit 1:4 untergingen. Loris Benito macht eine Kampfansage.

Der YB-Verteidiger glaubt fest an den Erfolg seines Teams, das zuletzt immerhin zwei Siege aneinanderreihte. «Ich bin überzeugt, dass wir gewinnen», wird der 34-Jährige von «Nau» zitiert. Seine Mannschaft werde gegen den souveränen Tabellenführer «alles raushauen». Es gehe um viel – vor allem «auf dem Prestigelevel».

Ins gleich Horn bläst auch Abwehrkollege Sandro Lauper. Euphorie verspürt er indes noch keine: «Ich freue mich generell auf jedes Spiel. Es ist nicht selbstverständlich, in der Super League vor so vielen Leuten auf dem Platz zu stehen. Ich geniesse jedes Spiel.» Das Duell mit Thun, wo er einst auch schon selbst spielte, ist für den 29-Jährigen aber sehr wohl etwas Spezielles: «Gegen Thun ist es natürlich ein Derby, da wird es viele Leute haben – wir werden das geniessen. Wir gehen generell in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Auch wenn Thun Erster ist und sie eine unglaubliche Serie an den Tag legen. Wir wollen natürlich diejenigen sein, die sie am Schluss schlagen.»

Die Partie wird am Sonntagnachmittag um 14 Uhr im Wankdorf angepfiffen. In dieser Saison gab es an gleicher Stätte schon einmal eine Partie zwischen den Berner Teams. YB siegte Ende September des vergangenen Jahres mit 4:2.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Mehr entdecken
Duell mit Thun

Loris Benito wagt vor Berner Derby eine mutige Prognose

6.03.2026 - 19:03
Übernahme im Sommer

YB hat mit Chris Bedia einen festen Plan

3.03.2026 - 23:43
Geld wird falsch verteilt

SFL-Boss Claudius Schäfer übt Kritik an der UEFA

26.02.2026 - 13:39
Wechsel in die MLS

YB bestätigt den Abgang von Stürmer Sergio Cordova

24.02.2026 - 16:20
Anderswo zugeschlagen

Spycher erklärt: Deshalb hat YB keinen neuen Innenverteidiger geholt

23.02.2026 - 16:08
Kein definitiver Abgang

YB kann Sergio Cordova erst einmal nur verleihen

23.02.2026 - 11:44
Alles ungewiss bei Sheffield

YB hat bei Transfer von Yan Valery von sehr wirrer Situation profitiert

20.02.2026 - 11:50
Kürzeren gezogen

Der FC Basel wollte YB-Stürmer Samuel Essende eigentlich auch

19.02.2026 - 11:52
In den USA

YB findet einen Abnehmer für den glücklosen Sergio Cordova

16.02.2026 - 21:47
Samuel Essende

YB schnappt sich für 3,5 Millionen einen Bundesliga-Stürmer

16.02.2026 - 21:23