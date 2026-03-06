Loris Benito wagt vor Berner Derby eine mutige Prognose

Der BSC Young Boys will das Berner Derby gegen den FC Thun am Sonntag im heimischen Wankdorf unbedingt gewinnen, nachdem die Berner Ende Januar im Berner Oberland gleich mit 1:4 untergingen. Loris Benito macht eine Kampfansage.

Der YB-Verteidiger glaubt fest an den Erfolg seines Teams, das zuletzt immerhin zwei Siege aneinanderreihte. «Ich bin überzeugt, dass wir gewinnen», wird der 34-Jährige von «Nau» zitiert. Seine Mannschaft werde gegen den souveränen Tabellenführer «alles raushauen». Es gehe um viel – vor allem «auf dem Prestigelevel».

Ins gleich Horn bläst auch Abwehrkollege Sandro Lauper. Euphorie verspürt er indes noch keine: «Ich freue mich generell auf jedes Spiel. Es ist nicht selbstverständlich, in der Super League vor so vielen Leuten auf dem Platz zu stehen. Ich geniesse jedes Spiel.» Das Duell mit Thun, wo er einst auch schon selbst spielte, ist für den 29-Jährigen aber sehr wohl etwas Spezielles: «Gegen Thun ist es natürlich ein Derby, da wird es viele Leute haben – wir werden das geniessen. Wir gehen generell in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Auch wenn Thun Erster ist und sie eine unglaubliche Serie an den Tag legen. Wir wollen natürlich diejenigen sein, die sie am Schluss schlagen.»

Die Partie wird am Sonntagnachmittag um 14 Uhr im Wankdorf angepfiffen. In dieser Saison gab es an gleicher Stätte schon einmal eine Partie zwischen den Berner Teams. YB siegte Ende September des vergangenen Jahres mit 4:2.