Meldung bestätigt: Der FC Thun verpflichtet Brighton Labeau

Der FC Thun bestätigt die Ankunft des neuen Mittelstürmers Brighton Labeau.

Der 29-jährige Franzose wechselt aus seiner Heimat von Zweitligist EA Guingamp ins Berner Oberland und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison. 4-4-2.ch berichtete am Montag exklusiv über den bevorstehenden Rekordtransfer der Thuner. Der Super Ligist zahlt für Labeau rund 650'000 Euro plus Boni. Zudem wird Guingamp eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 25 Prozent gewährt.

Der Thuner Neuzugang spielt für die Nationalmannschaft von Martinique, die er aktuell als Captain anführt und für welche er in bisher 22 Länderspielen 8-mal traf. Zwischen 2021 und 2024 spielte er bereits in der Schweiz, damals für Stade Lausanne-Ouchy und den FC Lausanne-Sport. In der Saison 2022/23 wurde er mit 19 Treffern Torschützenkönig der Challenge League und trug damit massgeblich zum Aufstieg von Lausanne-Sport bei. Für Guingamp hat Labeau in der vergangenen Spielzeit 8 Tore und bereitete 6 weitere vor.

Sportchef Dominik Albrecht sagt zum Neuzugang: "Brighton ist ein erfahrener, robuster und kopfballstarker Spieler, der auch über ein gutes Tempo verfügt und seine Scorerqualitäten seit mehreren Jahren unter Beweis stellt. Zudem ist er mit der Super League und dem Spielen auf Kunstrasen aus seiner Zeit beim FC Lausanne-Sport bereits vertraut."

Labeau wird voraussichtlich bereits am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel in Luzern spielberechtigt sein und womöglich sein Debüt für Thun geben. Er wird dort die Rückennummer 96 tragen.

psc 5 August, 2025 18:00