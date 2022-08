FCB und YB trennen sich torlos, Luzern siegt knapp in Lugano

Im Kracher zwischen dem FCB und YB gab es am Sonntag keinen Sieger (0:0). Dafür setzte sich der FC Luzern parallel mit 2:1 gegen den FC Lugano durch.

Die Fans im St. Jakob Park bekamen im Duell zwischen dem FCB und YB leider kein Spektakel geboten. Die Gäste aus Bern hatten leichte Chancenvorteile, dennoch war das Aufeinandertreffen recht ausgeglichen. Am Ende ging es allerdings torlos 0:0 aus.

Der FC Luzern hat dafür seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Im Auswärtsspiel gegen den FC Lugano ging man in der 32. Minute durch Pius Dorn in Führung. Im zweiten Durchgang glich Reto Ziegler zwischendurch aus (75.), gelang jedoch dem FC Luzern in der 84. Minute durch Nicky Medja der Siegtreffer zum 2:1.

adk 7 August, 2022 18:30