FCZ verpflichtet Oranje-Stürmer Carson Buschman-Dormond

Der FC Zürich nimmt den niederländischen Flügelstürmer Carson Buschman-Dormond leihweise für die kommende Saison unter Vertrag.

Der 18-Jährige wurde einst in Kanada ausgebildet und stand zuletzt beim estnischen Verein JK Viljandi Tulevik unter Vertrag. Der FCZ leiht ihn für ein Jahr mit Kaufoption aus. Der 1.92 Meter grosse Angreifer hat seit Februar in 14 Pflichtspielen zwei Tore und drei Assists. FCZ-Sportchef Marinko Jurendic sagt zur Verpflichtung von Buschman-Dormond: “Carson ist ein junger Spieler, der für sein Alter über ausserordentliche körperliche Eigenschaften verfügt, gepaart mit guter Technik und Mentalität. Wir freuen uns sehr, dass sich Carson für den FCZ entschieden hat. Er soll sich bei uns weiterentwickeln und in der Super League etablieren.”

✍️🏽 Flügelspieler Carson Buschman-Dormond wechselt für die kommenden zwei Saisons leihweise vom estnischen Erstligisten JK Viljandi Tulevik zum #FCZ: 👉🏽 https://t.co/eMcUHFQ6eP#fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/5TKppgJtnb — FC Zürich (@fc_zuerich) June 24, 2021

