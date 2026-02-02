SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Rückkehr nach Europa?

FCZ, YB & Lugano haben marokkanischen Verteidiger Achraf Dari im Blick

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 12:57
Der marokkanische Abwehrspieler Achraf Dari hat das Interesse von gleich drei Super League-Klubs geweckt.

Der 26-jährige Innenverteidiger läuft seit Sommer 2024 für den ägyptischen Topklub Al-Ahly SC auf. Nun könnte aber ein Klubwechsel anstehen, da Dari nicht mehr gesetzt ist. Laut «Foot Mercato» befassen sich die Young Boys, der FC Zürich und auch der FC Lugano allesamt mit dem früheren Nationalspieler. Ausserdem steht dieser auch im Visier von Ligue 1-Klub AS Saint-Étienne.

Dari lief in Europa bereits in Frankreich (Stade Brest) und in Belgien (Charleroi) auf. In den Jahren 2021 und 2022 kam er zu sieben Länderspielen für Marokko. Er stand im WM-Kader 2022. Letztmals wurde er 2024 aufgeboten, aber dann nicht mehr eingesetzt.

Sein aktueller Vertrag in Ägypten läuft noch bis 2028.

