Foda: “Ich bin überzeugt, dass sich das Blatt wenden wird”

Der FC Zürich hat einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Chefcoach Franco Foda bleibt jedoch optimistisch.

In der neuen Super-League-Saison ist der FC Zürich noch sieglos. Ob sich dies gegen Winterthur (Sonntag, 14.15 Uhr) ändern wird? “Die Mannschaft arbeitet super im Training”, sagte Franco Foda gegenüber dem “Blick” und erklärte: “Ich bin überzeugt, dass sich das Blatt wenden wird.”

Der Chefcoach, der auf André Breitenreiter folgte, fügte an: “Wir müssen ruhig bleiben und unseren Weg weiter gehen.” Dazu zähle auch, die eigenen Spieler zu verteidigen. “Ich stelle mich immer vor meine Spieler. Klar, gibts intern mal Kritik, aber ich stelle niemals einen Spieler öffentlich an den Pranger”, so Foda.

adk 14 August, 2022 10:01