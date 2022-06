Franco Foda fehlt beim Trainingsauftakt des FCZ

Nachdem am Mittwoch beim FC Zürich bereits Leistungstests anstanden, steht am Freitag bereits die erste Trainingseinheit der Vorbereitung auf die neue Saison auf dem Programm. Der neue Cheftrainer Franco Foda ist allerdings noch nicht da.

Wie “blue Sport” berichtet, ist Foda nach seiner Präsentation als neuer Übungsleiter am Mittwoch erst einmal nach Österreich zurückgeflogen, um seinen Umzug in die Schweiz zu organisieren. Deshalb fehlt er dem FCZ vorderhand noch.

Bereits am Sonntag steht für den Schweizer Meister das erste Testspiel gegen den FC Thalwil an. In der kommenden Woche folgen weitere Partien gegen Baden (15.6.) und Wil (18.6.), ehe es am Sonntag, 19. Juni, ins Trainingslager nach Deutschland geht. Da wird Foda natürlich dabei sein.

psc 10 Juni, 2022 10:34