Perfekt: Juve-Youngster Livano Comenencia heuert beim FCZ an

Der FC Zürich nimmt den 21-jährigen Mittelfeldspieler Livano Comenencia unter Vertrag.

Der Youngster verlässt das Next Gen Team von Juventus und wechselt, wie von 4-4-2.ch Ende Juli angekündigt, nach Zürich. Comenencia verpflichtet sich bei den Zürchern gleich für vier Jahre bis 2029. Er kommt meist auf dem rechten Flügel zum Einsatz. In der vergangenen Spielzeit hat er 32 Partien bestritten. Tore sind ihm dabei keine geglückt.

Der FCZ-Neuzugang ist in den Niederlanden geboren und wurde grösstenteils in der Jugendabteilung der PSV Eindhoven ausgebildet. Im Sommer 2023 wechselte er im Alter von 19 Jahren ins Next Gen-Team von Juventus. Nach zwei Jahren wollte er nun unbedingt den Schritt in eine erste Mannschaft tätigen. Beim FCZ gelingt ihm dies. Comenencia ist zurzeit auch A-Nationalspieler von Curaçao und bestritt bislang neun Länderspiele.

✍ ̈ Der FC Zürich freut sich die Verpflichtung des 21-jährigen Mittelfeldspielers Livano Comenencia bekanntzugeben. Der Nationalspieler von Curaçao kommt von Juventus Turin zum Stadtclub und hat einen… pic.twitter.com/H9TEG63tpD — FC Zürich (@fc_zuerich) August 6, 2025

psc 6 August, 2025 18:25