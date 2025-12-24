Ein Ösi-Klub baggert an GC-Trainer Gerald Scheiblehner

Gerald Scheiblehner hat im Sommer den Weg aus seiner österreichischen Heimat zu den Grasshoppers gefunden. Nun bot sich ihm in der Heimat eine neue Herausforderung.

Wie die «Oberösterreichischen Nachrichten» berichtet, ist bzw. war Scheiblehner beim amtierenden Meister Sturm Graz ein heisses Thema. Der Klub hat sich am Montagabend von seinem bisherigen Trainer Jürgen Säumel getrennt und sucht deshalb einen Nachfolger. Neben Maximilian Senft vom SV Ried war Scheiblehner demnach ein heisses Thema für die Nachfolge.

GC kann aber scheinbar aufatmen. Der 48-Jährige werde die Hoppers nicht verlassen, heisst es. Scheiblehner hat Sturm Graz bis am Dienstagabend abgesagt. Seine Mission bei den Hoppers erachtet er noch längst nicht als beendet. Der Vertrag läuft auch noch bis 2027.

In Graz könnte man nun stattdessen mit Maximilian Senft weitermachen.