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Nati jetzt "ein abgeschlossenes Kapitel"

GC-Verteidiger Luka Mikulic schiesst heftig gegen bosnischen Verband

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 21 März, 2026 11:08
GC-Verteidiger Luka Mikulic schiesst heftig gegen bosnischen Verband

Luka Mikulic ist offenbar davon ausgegangen, dass er ein Aufgebot für die bosnische U21-Nati erhält – dem war aber nicht so. Jetzt schiesst der GC-Verteidiger aus allen Rohren.

Luka Mikulic ist mächtig angefressen. Der Winterneuzugang des Grasshopper Club Zürich hat offenbar damit gerechnet, dass er für die anstehenden Länderspiele mit der bosnischen U21-Auswahl nominiert wird. Dem war aber nicht so.

Auf Instagram teilt der 20-Jährige deshalb heftig aus. «Ich bin kein Mensch, der gerne oft mit den Medien spricht, aber nun ist einfach der Zeitpunkt gekommen, an dem ich es tun muss, denn ich möchte, dass die Öffentlichkeit und die Fans von Bosnien und Herzegowina über alles informiert sind – von Anfang bis Ende», legt Mikulic bei Instagram los.

Als er zum ersten Mal eine Nomination von Trainer Branislav Krunic erhielt, habe er mit Stolz zugesagt. Zu jenem Zeitpunkt sei er der beständigste Spieler der Liga gewesen, Krunic aber setzte ihn zweimal auf die Bank. Mikulic absolvierte im Oktober 2025 sein bisher einziges Spiel für die U21 – und durfte seinerzeit nur eine Minute ran.

Grosser Nati-Frust bei Luka Mikulic

«Einmal brachte er mich für eine Minute ins Spiel. Ob er mich demütigen wollte oder… das weiss er am besten, aber auch das habe ich respektiert, genau wie jede andere seiner Entscheidungen, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt einer der wenigen in der Nationalmannschaft war, der nicht im Junioren-, sondern im Seniorenbereich spielte», sitzt bei Mikulic der Frust tief.

Der Innenverteidiger macht klar, dass aus seiner Sicht andere Spieler, die ebenfalls den Verein gewechselt haben, für die U21 nominiert wurden. Ausser er.

Mikulic zieht für sich heftige Konsequenzen: «Für mich ist die Nationalmannschaft ab heute ein abgeschlossenes Kapitel. In Zukunft möchte ich mich auf meine Verpflichtungen im Verein konzentrieren und wünsche der Nationalmannschaft alles Gute und viel Erfolg.»

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